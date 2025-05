Fiera di primavera a San Casciano

primavera, con mercatini, gastronomia locale e attività per tutta la famiglia. Passeggiando tra le bancarelle, potrete scoprire prodotti artigianali, delizie culinarie e tanto intrattenimento. Non perdete l'opportunità di vivere una giornata ricca di colori, sapori e convivialità nel cuore di San Casciano. Vi aspettiamo per festeggiare insieme l'arrivo della bella stagione!

La primavera è nell'aria e porta con sé una ventata di allegria e novità a San Casciano. Domenica 18 maggio, a partire dalle ore 9:00, preparatevi a immergervi in un'atmosfera festosa con il ritorno della tanto attesa Fiera di Primavera. Un evento imperdibile per celebrare insieme l'arrivo della. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Fiera di primavera a San Casciano

Fiera di Primavera, Casucci: "Non limitare l'uso del complesso zootecnico Silvio Datti di Sestino"

Si legge su www3.saturnonotizie.it: “È proprio tramite iniziative di questo genere, promosse nell’ambito della Fiera di Primavera, che si possono individuare le giuste azioni da programmare per il ...

Una primavera di benessere per la fiera di San Germano Chisone

Lo riporta torinoggi.it: Il benessere nella natura sarà il filo conduttore della ‘Fiera di Primavera’ di domani, domenica 11 maggio, a San Germano Chisone, organizzata dal Comune in collaborazione con la pro loco, le ...

