Fidanza difende le caldaie alternative nella direttiva Case green per il 2040

Carlo Fidanza difende le caldaie alternative nell'ambito della direttiva "Case Green" per il 2040. Durante un evento dedicato alle sfide della normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici, il capo delegazione di Fratelli d'Italia ha evidenziato l'importanza di soluzioni sostenibili per garantire un futuro energetico efficiente e rispettoso dell'ambiente.

Durante un evento dedicato alle sfide imposte dalla normativa, il capo delegazione di Fratelli d'Italia ha sottolineato l'importanza di applicare il principio di neutralità tecnologica nell'ambito della transizione energetica, invitando a evitare un passaggio esclusivo . L'articolo Fidanza difende le caldaie alternative nella direttiva Case green per il 2040 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

