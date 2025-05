Fiamme Oro Silvia Semeraro porta a casa una medaglia di bronzo

Fiamme Oro, Silvia Semeraro, conquista una medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Karate 2025 a Yerevan. L'Italia ritorna a casa con un bottino straordinario di 12 medaglie, affermandosi al secondo posto nel medagliere. Questo risultato mette in luce la forza del movimento karateistico azzurro, pronto a brillare in campo internazionale.

Tarantini Time QuotidianoL’Italia del karate torna da Yerevan con un bottino di tutto rispetto: 12 medaglie conquistate – 3 d’oro, 2 d’argento e 7 di bronzo – e un secondo posto complessivo nel medagliere dei Campionati Europei 2025. Un risultato che conferma la forza del movimento azzurro e, soprattutto, mette in risalto il ruolo centrale di SilviaSemeraro, atleta delle Fiamme Oro e simbolo della determinazione pugliese.La leadership della tarantina: cuore pulsante del bronzo a squadreIn una competizione ricca di emozioni e grandi sfide, il cammino della squadra femminile di kumite si è colorato di bronzo anche grazie alla solidità e all’esperienza della karateka tarantina. Semeraro ha guidato con sicurezza il gruppo azzurro lungo tutte le fasi della competizione, fino alla finale per il terzo posto contro l’Austria. 🔗Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Fiamme Oro, Silvia Semeraro porta a casa una medaglia di bronzo

