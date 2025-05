Fiamme gialle in cattedra | la Finanza incontra gli studenti brianzoli

Monza, 13 Maggio 2025 - La Guardia di Finanza di Monza Brianza promuove incontri formativi nelle scuole brianzole, dedicati all'educazione alla legalità economica. Attraverso attività coinvolgenti, gli alunni delle scuole primarie e secondarie imparano l'importanza della responsabilità nella gestione economica e della legalità, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli.

Monza, 13 Maggio 2025 - Incontri con gli istituti scolastici brianzoli per l'educazione alla legalità economica. Li ha promossi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza con alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa, organizzata con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza, si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito.Lo scopo è quello di mostrare l’attività istituzionale del Corpo per diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria” e accrescere la consapevolezza del delicato ruolo rivestito da questa Forza di polizia al servizio della collettività per la tutela delle libertà economiche, presupposto fondamentale per la crescita, lo sviluppo e il benessere del Paese. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiamme gialle in cattedra: la Finanza incontra gli studenti brianzoli

