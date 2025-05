Festival Maggio all’Infanzia 2025 | nel centro di Bari il corteo delle scuole con le creature fantastiche

Il Festival Maggio all'Infanzia 2025 illumina il centro di Bari con un incantevole corteo di scuole e creature fantastiche. Alle 11, da piazza Massari, l'evento ha dato il via a momenti di magia e allegria, celebrando la XXVIII edizione di questa rassegna dedicata al teatro per le nuove generazioni.

Le creature fantastiche del Maggio all'Infanzia hanno colorato le vie del centro di Bari. È partito alle 11 da piazza Massari a Bari il corteo del Maggio, l'atteso appuntamento inserito nella programmazione della XXVIII edizione del Festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all'Infanzia.

