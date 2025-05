Festival di Cannes stop alle nudità e non solo sul red carpet | e adesso cosa succederà?

Il Festival di Cannes sorprende con nuove regole: stop alle nudità, non solo sul red carpet. Questa decisione, presa all'improvviso, suscita interrogativi su come cambierà l'atmosfera della kermesse. Con direttive più rigide sul dress code, ci si chiede se ciò porterà a un'involontaria invocazione alla trasgressione e all'esclusione di alcuni partecipanti in questa attesa celebrazione del cinema.

Con un cambio di rotta improvviso, sulla Croisette sono state introdotte direttive più rigide sul dress code, a poche ore dall’inizio. Una mossa che rischia di invitare alla trasgressione e all'esclusione dalla kermesse più attesa di maggio 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes, stop alle nudità (e non solo) sul red carpet: e adesso cosa succederà?

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nanni Moretti al Festival di Cannes: Il Sol dell'avvenire conquista il pubblico e la critica a 30 anni da Caro diario

Il famoso regista Nanni Moretti è tornato in grande stile al Festival di Cannes, a tre decenni di distanza dalla presentazione di "Caro diario" sulla Croisette, un evento che ancora oggi è ricordato da Clint Eastwood, all'epoca presidente di giuria.