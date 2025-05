Festival di Cannes 2025 tutti i look e i nostri voti della cerimonia d' apertura

Il Festival di Cannes 2025 è finalmente arrivato, dando il via alla sua 78esima edizione. I riflettori sono puntati sul red carpet del film inaugurale "Partir Un Jour" di Amélie Bonnin. Tra look mozzafiato e interpretazioni audaci, scopriamo insieme i look più intriganti e i nostri voti per questo evento di moda e cinema imperdibile.

Al via la 78esima edizione del Festival più glamorous del mondo. I primi flash dei fotografi sono per il red carpet del film inaugurale Partir Un Jour di Amélie Bonnin: modelle e attrici rispettano - più o meno - il nuovo dress code imposto dalla kermesse, ma a incantare è soprattutto la stilosissima compagine femminile della giuria ufficiale 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2025, tutti i look (e i nostri voti) della cerimonia d'apertura

