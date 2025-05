Festival di Cannes 2025 tutti i look e i nostri voti del primo giorno

È finalmente iniziato il Festival di Cannes 2025, con la sua 78esima edizione che promette scintille di glamour e talento. I riflettori si accendono sui look straordinari sfoggiati durante il photocall della giuria, dove spiccano eleganza e stile, soprattutto tra le donne, protagoniste indiscusse di questo primo giorno di festival. Scopriamo insieme i nostri voti!

Al via la 78esima edizione del Festival più glamorous del mondo. I primi flash dei fotografi sono per il photocall della giuria, e in particolare per la sua stilosissima compagine femminile 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2025, tutti i look (e i nostri voti) del primo giorno

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festival di Cannes 2025: tutti i look daily delle star, tra glamour e stile casual - Rendiamo grazie alle star protagoniste di Cannes 2025, che dall'aeroporto di Nizza alle vie della cittadina francese hanno già iniziato a far parlare di sé. Con accessori e tendenze moda che ci farann ... 🔗informazione.it

A Cannes 2025 sono vietati gli abiti audaci: dobbiamo preoccuparci? - Il dress code al Festival di Cannes 2025: le regole stravolgono le tradizioni. Scopri cosa è permesso e cosa è vietato quest'anno ... 🔗rumors.it

Festival di Cannes 2025, i film più attesi - Al via il Festival di Cannes 2025, con Mario Martone solo italiano in corsa per la Palma d'oro. Ecco i film che scaldano le attese ... 🔗panorama.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nanni Moretti al Festival di Cannes: Il Sol dell'avvenire conquista il pubblico e la critica a 30 anni da Caro diario

Il famoso regista Nanni Moretti è tornato in grande stile al Festival di Cannes, a tre decenni di distanza dalla presentazione di "Caro diario" sulla Croisette, un evento che ancora oggi è ricordato da Clint Eastwood, all'epoca presidente di giuria.