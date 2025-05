Festival di Cannes 2025 | Robert De Niro Tom Cruise e star internazionali protagonisti della 78ª edizione

Tutto è pronto per la 78ª edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio 2025. Il grande cinema sarà protagonista, con star internazionali come Robert De Niro e Tom Cruise. La cerimonia d'apertura vedrà De Niro ricevere la Palma d'Oro onoraria, a distanza di 14 anni dalla sua presidenza di giuria.

Tutto pronto per il Festival di Cannes2025, in programma dal 13 al 24 maggio. Undici giorni all’insegna del grande cinema e delle starinternazionali, con una cerimonia d’apertura che vedrà Robert De Niro ricevere la Palma d’Oro onoraria alla carriera, a 14 anni dalla sua presidenza di giuria nel 2011. Domani De Niro incontrerà il pubblico in una masterclass al Teatro Debussy.Cannes2025: spazio all’Ucraina e prime proiezioniLa prima giornata include una speciale rassegna dedicata all’Ucraina, promossa dal Festival, dal Comune di Cannes e da France Télévisions e Brut. In programma tre film che raccontano il conflitto:“Zelenskyj” di Yves Jeuland, Lisa Vapné e Ariane Chemin“Notre Guerre” di Bernard-Henri Lévy e Marc Roussel“2000 Meters to Andriivka” di Mstyslav Chernov, premio Oscar per “20 giorni a Mariupol”starinternazionali attese sulla CroisetteHollywood sbarca a Cannes con nomi di altissimo livello:Tom Cruise con Mission: Impossible – The Final ReckoningScarlett Johansson debutta alla regia con Eleonor The GreatKristen Stewart firma The Chronology of WaterJoaquin Phoenix e Pedro Pascal protagonisti di Eddington di Ari AsterBenicio Del Toro, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston e Benedict Cumberbatch nel cast di The Phoenician Scheme di Wes AndersonChris Evans e Margaret Qualley in Honey Don’t di Ethan CoenDenzel Washington protagonista di Highest 2 Lowest 2 di Spike LeeRobert Pattinson e Jennifer Lawrence in Die, My Love di Lynne RamsayNicole Kidman premiata con il “Woman in Motion 2025” da KeringDiane Kruger in Amrum di Fatih AkimRichard Linklater con New WaveBono degli U2 presenta il documentario Stories of SurrenderCinema italiano protagonista a Cannes2025Anche il cinema italiano sarà protagonista:Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie con Fuori di Mario Martone, unico film italiano in ConcorsoPierfrancesco Favino in Enzo di Robin CampilloAlessandro Borghi in Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo ZoppisGiuria e sezioni speciali del Festival di CannesJuliette Binoche presiederà la giuria principale del Concorso ufficiale, affiancata da:Halle BerryPayal KapadiaAlba RohrwacherLeïla SlimaniDieudo HamadiHong SangsooCarlos ReygadasJeremy Strong (star di Succession)La Camera d’Or, premio dedicato alle opere prime, sarà presieduta da Alice Rohrwacher. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com