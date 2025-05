Festival di Cannes 2025 le foto dal red carpet della cerimonia d’apertura della 78esima edizione

Il Festival di Cannes 2025 ha inaugurato la sua 78esima edizione con un'elegante cerimonia d'apertura, illuminando il tappeto rosso con star internazionali e atmosfere glamour. Scopriamo insieme le immagini più affascinanti di questo evento che celebra il meglio del cinema mondiale, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande schermo.

Il tappeto rosso di Festival di Cannes si è acceso ancora una volta sotto i riflettori internazionali con la cerimonia d'apertura della 78ª edizione del Festival, confermandosi come uno degli appuntamenti più iconici e attesi del panorama cinematografico mondiale. Tra abiti scintillanti, sguardi emozionati e una parata di star provenienti da tutto il mondo, la Croisette ha accolto il grande cinema con la sua inconfondibile eleganza. Le immagini della serata raccontano un'atmosfera sospesa tra glamour, arte e celebrazione, dando il via a un'edizione che si preannuncia ricca di sorprese. Dalle prime passerelle delle celebrità internazionali alla cerimonia ufficiale nel Palais des Festivals, ogni momento è stato immortalato con scatti che catturano l'essenza e il fascino del Festival: sorrisi, strette di mano, emozioni condivise.

Cannes 78, Palma d'oro onoraria a Robert De Niro: cerimonia il 13 maggio

Robert De Niro riceverà la Palma d'oro onoraria alla 78esima edizione del Festival di Cannes. L'attore, regista e produttore sarà premiato durante la cerimonia d'apertura prevista per martedì 13 maggio.