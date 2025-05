Festival di Cannes 2025 Irina Shayk con maxi bun dalla ciocca strascico e gli altri beauty look più belli della cerimonia d' apertura

La 78ma edizione del Festival di Cannes 2025 inizia con la proiezione di "Leave One Day" di Amélie Bonnin, catturando l'attenzione con look straordinari. Irina Shayk si distingue con un maxi bun e una ciocca strascico, mentre altri ospiti sfoggiano stili mozzafiato. Scopriamo insieme i beauty look più belli e prepariamoci a votare!

Al via la 78ma edizione del Festival di Cannes che si apre con la proiezione del film Leave One Day (Partir un jour), per la regia dell'esordiente Amélie Bonnin. Qui tutti i beautylook più spettacolari di questa edizione dal dress code contenuto. Pronti a votare?

