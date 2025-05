Festival di Cannes 2025 | grandi star anteprime internazionali e cinema italiano protagonista

Il Festival di Cannes 2025 si preannuncia spettacolare, con la presenza delle più grandi star e un focus sul cinema italiano. Dal 13 al 24 maggio, il prestigioso evento celebrerà undici giorni di anteprime mondiali e incontri esclusivi, culminando con la Palma d’Oro onoraria assegnata a Robert De Niro, 14 anni dopo la sua esperienza come presidente di giuria.

Tutto è pronto per la 78ª edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio 2025. Undici giorni ricchi di anteprime mondiali, celebrità internazionali e grandi eventi, tra cui il conferimento della Palma d’Oro onoraria a Robert De Niro, che 14 anni dopo la sua presidenza di giuria nel 2011 torna protagonista sulla Croisette. Domani De Niro terrà anche una masterclass al Teatro Debussy.Cannes2025: una giornata speciale dedicata all’UcrainaIl Festival dedica oggi uno spazio speciale all’Ucraina, in collaborazione con il Comune di Cannes, France Télévisions e Brut. In programma tre proiezioni:“Zelenskyj” di Yves Jeuland, Lisa Vapné e Ariane Chemin“Notre Guerre” di Bernard-Henri Lévy e Marc Roussel“2000 Meters to Andriivka” di Mstyslav Chernov, regista premio Oscar per 20 giorni a Mariupolgrandistarinternazionali attese sulla CroisetteL’edizione 2025 del Festival di Cannes vedrà sfilare grandistar di Hollywood, tra cui:Tom Cruise con Mission: Impossible – The Final ReckoningScarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe al debutto come registeJoaquin Phoenix e Pedro Pascal protagonisti di Eddington di Ari AsterBenicio Del Toro, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch e Scarlett Johansson in The Phoenician Scheme di Wes AndersonChris Evans e Margaret Qualley in Honey Don’t di Ethan CoenDenzel Washington diretto da Spike Lee in Highest 2 Lowest 2Robert Pattinson e Jennifer Lawrence in Die, My Love di Lynne RamsayNicole Kidman, premiata come “Woman in Motion 2025” da KeringBono degli U2, ospite speciale con Stories of SurrenderIl cinemaitaliano a Cannes2025L’Italia sarà protagonista al Festival di Cannes:Mario Martone in Concorso con Fuori, con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed ElodiePierfrancesco Favino protagonista di Enzo di Robin CampilloAlessandro Borghi nel film Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo ZoppisGiuria e sezioni speciali del FestivalLa giuria principale sarà presieduta da Juliette Binoche, affiancata da:Halle BerryPayal KapadiaAlba RohrwacherLeïla SlimaniDieudo HamadiHong SangsooCarlos ReygadasJeremy Strong (celebre per Succession)Per la Camera d’Or, dedicata ai debutti cinematografici, la presidente sarà Alice Rohrwacher. 🔗Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com