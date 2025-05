Festival degli Aquiloni al Parco degli Acquedotti

Il 17 e il 18 maggio, il Parco degli Acquedotti di Roma ospiterà il Terzo Festival Internazionale degli Aquiloni di Weifang. Patrocinato dall’Ambasciata Cinese in Italia e dalla Regione Lazio, questo evento promette un weekend di colori e allegria, con aquiloni provenienti da tutto il mondo che animeranno il cielo romano.

