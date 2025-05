Festeggiamenti patronali a Trecastagni controlli straordinari dei carabinieri

In occasione dei festeggiamenti patronali dedicati ai santi Alfio, Filadelfo e Cirino, Trecastagni ha accolto migliaia di visitatori da ogni parte della Sicilia e oltre. Per garantire la sicurezza e l'ordine, i carabinieri hanno messo in atto un piano straordinario di controllo del territorio, coordinato dal comando locale, per gestire al meglio l'afflusso di persone.

In occasione dei Festeggiamenti dedicati ai santi Alfio, Filadelfo e Cirino, che hanno attirato a Trecastagni migliaia di fedeli e turisti da tutta la Sicilia e dall'estero, i carabinieri hanno attuato un piano straordinario di controllo del territorio. L'operazione, coordinata dal comando.

