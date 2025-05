Festa medievale e del vino Soave

Dal 16 al 18 maggio 2025, la incantevole Soave si trasforma in un palcoscenico medievale per la "Festa medievale e del vino Soave". Un weekend da non perdere, ricco di magia, spettacoli, mercatini e degustazioni, dove storia e tradizione si intrecciano in un'atmosfera unica, rendendo omaggio al rinomato vino della regione.

Dal 16 al 18 maggio 2025, la splendida cittadina di Soave si veste di magia e storia per l'attesissima "Festamedievale e del vinoSoave", uno degli eventi più suggestivi del Veneto. Un intero weekend in cui le vie del borgo saranno animate da spettacoli, mercatini, degustazioni, rievocazioni.

Rocca Sveva palcoscenico del Casalin, el Recioto che “fa bene” - A Soave torna il Recioto Casalin, il vino che unisce tradizione e solidarietà: il 16 maggio la presentazione a Rocca Sveva ... 🔗veronaoggi.it

Soave, festa Medievale e del Vino. - Dal 16 al 18 maggio, tra le mura di cinta del centro storico, sotto l’occhio vigile del maestoso Castello che domina la collina, nelle piazze e lungo le diverse vie del centro di Soave, potrete fare ... 🔗touringclub.it

