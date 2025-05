Festa delle associazioni e del volontariato

Unisciti a noi per la Festa delle Associazioni e del Volontariato, domenica 18 maggio, dalle 9 alle 19, al Parco Urbano Termale di Abano Terme. Scopri il prezioso lavoro di 54 associazioni locali attraverso attività, dimostrazioni e momenti di condivisione, celebrando insieme lo spirito di comunità e il valore del volontariato!

Domenica 18 maggio, dalle 9 alle 19 al Parco Urbano Termale di Abano Terme. Un'intera giornata dedicata alla scoperta e alla celebrazione del volontariato e dell'associazionismo locale! Ben 54 associazioni culturali, sportive e assistenziali animeranno il parco con attività, dimostrazioni e. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Festa delle associazioni e del volontariato

Ne parlano su altre fonti

Festa delle associazioni e del volontariato - Un'intera giornata dedicata alla scoperta e alla celebrazione del volontariato e dell'associazionismo locale! Ben 54 associazioni culturali, sportive e assistenziali animeranno il parco con attività, ... 🔗padovaoggi.it

FOGGIA La XVIII Festa del Volontariato accende la città di Foggia. Comunità, impegno e riflessione al centro dell’edizione 2025 - La XVIII Festa del Volontariato accende la città di Foggia. Comunità, impegno e riflessione al centro dell’edizione 2025 ... 🔗statoquotidiano.it

Una festa di storie, memoria e impegno: la 28ª Festa del volontariato sociale - 24-25 maggio 2025: due giorni di incontri, sport, allegria e impegno sociale per celebrare insieme il valore del volontariato e della solidarietà. 🔗amicodelpopolo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa del volontariato provinciale della”Croce Bianca” di Massa 10 dicembre alla Torre Fiat di Marina Massa per ringraziare volontariato , professionisti medici e non che hanno lottato e lottano contro il covid.

“Se ci sarà l’amore per l’uomo, ci sarà anche l’amore per la scienza”. Così diceva il grandeIppocrate di nato il460 a.