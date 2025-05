Festa del tortello e del porcino

...Mugello, si trasformerà in un paradiso culinario. La Festa del Tortello e del Porcino vi attende con piatti tipici, prodotti locali e tante sorprese. Un'occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici del territorio e vivere un'esperienza gastronomica unica immersi nella bellezza della natura. Non mancate!

Amanti dei sapori autentici e della buona tavola, preparatevi. Uno degli eventi gastronomici più attesi del Mugello sta per tornare, pronto a deliziare i palati con le sue specialità irresistibili. Per ogni weekend, dal 16 maggio al 24 giugno, il suggestivo scenario del Lago Viola, a Vicchio di. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Festa del tortello e del porcino

