Festa a Montespaccato il Don Pino Puglisi sarà riqualificato entro settembre 2025

Festa a Montespaccato per annunciare la riqualificazione del Don Pino Puglisi, prevista entro settembre 2025. Massimiliano Monnanni, presidente dell’Asilo Savoia, ha condiviso con entusiasmo la notizia, invitando non solo i tesserati del club, ma tutti i cittadini del tredicesimo municipio a partecipare al progetto di valorizzazione dello spazio, a beneficio della comunità.

