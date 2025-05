Fertilità e fisiopatologia ostetrica dell’Endometriosi | a Modena il summit internazionale

Domani, mercoledì 14 maggio, all'Hotel Raffaello di Modena, si terrà il summit internazionale "Endometriosi & Friends". I massimi esperti dell'endometriosi si riuniranno per discutere di fertilità e fisiopatologia ostetrica, approfondendo tematiche cruciali per la salute delle donne e le sfide terapeutiche associate a questa complessa patologia. Un evento fondamentale per scambiare conoscenze e esperienze.

I massimi esperti dell'Endometriosi si riuniscono domani, mercoledì 14 maggio, all'Hotel Raffaello di Modena per il convegno Endometriosi & Friends organizzato dall'Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Il Convegno si svolge all'Hotel Raffaello (Strada.

