Ferrari sfreccia fuori dall’autostrada e precipita nel fiume è tragedia | chi c’era a bordo

...gioia e adrenalina si è trasformata in un incubo. La Ferrari, simbolo di velocità ed eleganza, ha sfrecciato fuori controllo, precipitando nel fiume sottostante. Il tragico evento ha spezzato le vite di chi era a bordo, lasciando un segno indelebile nel cuore di amici e appassionati di motori.

Un evento pensato per celebrare la passione per le supercar si è trasformato in un dramma inaspettato. Un raduno di vetture di lusso, organizzato come un tour panoramico tra le montagne, ha visto coinvolta in un incidente mortale una coppia di partecipanti. Quella che doveva essere una giornata di adrenalina e divertimento si è interrotta bruscamente in un attimo, lasciando sgomenti gli altri automobilisti.I soccorritori, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato dagli stessi appassionati, hanno lottato contro il tempo e l’impervietà del terreno. Nonostante gli sforzi congiunti di vigili del fuoco, polizia e sanitari, non c’è stato nulla da fare per salvare le due vite coinvolte.Corsa finita nel dirupo: nessuno scampo per la coppiaUna Ferrari 488 nera dal valore di oltre 300.000 euro — con targa britannica — è uscita di strada mentre percorreva una curva, precipitando ripetutamente per diverse decine di metri prima di arrestarsi in un tratto del fiume Yuso. 🔗Leggi su Thesocialpost.it