Ferrari e Amerini conquistano il posto sul palco

Ferrari e Amerini conquistano il palco! Durante la Festa delle Associazioni al Progetto MoToRe, si è svolta la selezione per la Montagna Pistoiese, offrendo l'opportunità di partecipare al gran finale del Campionato Italiano della Bugia a Le Piastre, dove si discuterà del tema della bugia a scuola. Ad aggiudicarsi il posto, sono stati...

Durante la Festa delle Associazioni che si è svolta al Progetto MoToRe, si è tenuta la selezione riservata alla Montagna pistoiese, per garantirsi un posto sul palco in occasione del gran finale, a Le Piastre, del Campionato Italiano della Bugia e dove si parlerà della bugia a scuola. Ad aggiudicarsi il primo premio, con un ex equo conquistato all’ultimo respiro e quindi con il diritto di partecipare alla finale, sono stati Luciana Ferrari della Pro Loco delle Piastre e Guido Amerini della polisportiva Silvano Fedi (insieme nella foto) per la categoria adulti. Ma raccogliere il maggio numero di consensi in assoluto è stata la giovanissima (anche se ormai veterana), Marianna Nesti dell’Agriturismo i Taufi, che si è affermatasi nella categoria fino a 14 anni. La storia raccontata da Marianna racconta: "Non so se l’avete letto, ma l’altro giorno sul giornale c’era la notizia di cinquanta escursionisti tedeschi che hanno preso d’assalto la biblioteca San Giorgio di Pistoia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferrari e Amerini conquistano il posto sul palco

Ne parlano su altre fonti

Ferrari e Af Corse, anche Spa è vostra: terza vittoria di fila nell’Endurance - Il mondiale Wec vede il sodalizio tra Maranello e Mucinasso portare a casa anche la gara in Belgio e il secondo posto. Trionfo e terzo posto anche nella categoria Lmgt3. Prossimo appuntamento alla 24 ... 🔗ilpiacenza.it

F1 | Ferrari, il secondo posto costa caro: persi 9 milioni di dollari nel duello con McLaren - La scuderia britannica, forte di un vantaggio di 21 punti prima dell’ultima gara, ha conquistato il titolo ... Il secondo e il terzo posto dei piloti Ferrari non sono bastati per colmare il ... 🔗msn.com

Le Ferrari 12Cilindri conquistano l'iF Design Gold Award - Prestigioso riconoscimento per le Ferrari 12Cilindri e la 12Cilindri Spider, che sono state insignite di uno dei 75 Gold Award nell'ambito degli iF Design Award 2025 e, nell'occasione, sono state ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A, rush finale per un posto in Europa: ecco chi rischia di restare fuori

Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli e le ultime partite in calendario saranno fondamentali per decidere le sorti di una stagione che verrà ricordata come la più travagliata degli ultimi decenni.