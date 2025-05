Fermata Turrito | ritorna la tre giorni dedicata alla musica dal vivo e alla cucina romagnola

Fermata Turrito torna con una tre giorni imperdibile dedicata alla musica dal vivo e alla prelibata cucina romagnola! Dal 16 al 18 maggio, il cuore di Turrito, frazione di Sarsina, si trasformerà in un vivace palcoscenico di eventi, concerti e attività per tutte le età. Preparati a gustare piatti tipici e divertirti con la musica!

