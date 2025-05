Ferisce un’infermiera al polso e distrugge un computer a Cona | in carcere

Un'infermiere ferita al polso e un computer distrutto: è il bilancio di una notte di violenza all'ospedale di Cona. Ferrara, 13 maggio 2025 – Un 29enne con problemi di abuso di stupefacenti ha sfogato la sua frustrazione dopo mesi di conflitti familiari, culminando in un episodio che ha scosso la comunità locale.

Ferrara, 13 maggio 2025 – Mesi di violenze e soprusi nei confronti dei genitori e, infine, una notte di panico all'ospedale di Cona. Tra febbraio e aprile la polizia ha inanellato una serie di episodi che, alla fine, sono costati caro a un 29enne ferrarese con problemi di abuso di stupefacenti e già noto alle cronache per aver imbrattato un muro in via Borgo di Sotto con la scritta 'Ebreo' e per aver danneggiato la vetrina dello Spal Store di via Mazzini. Nei giorni scorsi, il ragazzo è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere firmato dal giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli su richiesta del pubblico ministero Ciro Alberto Savino. Nel frattempo, lunedì scorso, il ragazzo era stato già arrestato – stavolta dai carabinieri – per aver violato il provvedimento che gli impediva di rientrare a casa dei genitori dopo le ultime intemperanze.