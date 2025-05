Feralpisalò-Crotone | formazioni dove vederla in tv e streaming

La Feralpisalò si prepara ad affrontare il Crotone nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere un risultato positivo per proseguire il percorso verso la Serie B. Scopri dove seguire l'incontro in TV e streaming e vivi l'emozione del calcio live!

La Feralpisalò, nel return match del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, attende la visita di un Crotone capace di battere. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Naufragio a Crotone : si temono oltre 100 morti

Il 25 febbraio 2023 è stato registrato un grave Naufragio al largo delle coste di Crotone, in Calabria, che ha causato numerose vittime e feriti.