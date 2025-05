Femminicidio Milano Nordio avvia verifiche su caso De Maria Si indaga su premeditazione

Il femminicidio di Chamila Wijesuriya scosso Milano ha avviato indagini approfondite da parte della Polizia e dei Carabinieri. Si indaga sulla premeditazione riguardo all'assassinio da parte di Emanuele De Maria, che ha agito in un contesto di relazione complessa, ferendo anche un altro collega. Le 48 ore di terrore continuano a essere analizzate dagli inquirenti.

Gli investigatori di Polizia e Carabinieri continuano a indagare sulle 48 ore di terrore scatenate da Emanuele De Maria, che avrebbe ucciso la collega Chamila Wijesuriya, 50 anni, che lavorava nel suo stesso hotel e con cui aveva una relazione, ha ferito un altro collega, l'egiziano Hani Nasr, che si frapponeva nel loro rapporto e domenica pomeriggio si è poi tolto la vita buttandosi dalle terrazze del Duomo. Due giorni sui quali è già scoppiata la polemica, che ruota attorno al perché il detenuto fosse stato ammesso al lavoro esterno nonostante la precedente condanna per l'omicidio di una donna. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio Milano, Nordio avvia verifiche su caso De Maria. Si indaga su premeditazione

