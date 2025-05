Femminicidio di Patrizia Russo il marito Giovanni Salamone in Aula sostiene | Ero posseduto

Nel processo per il femminicidio di Patrizia Russo, il marito Giovanni Salamone ha scioccato la Corte d’Assise di Alessandria con una singolare difesa: “Ero posseduto”. Il 61enne, reo-confesso, ha affermato di aver agito sotto l'influsso di un "dio del male" nel tragico episodio avvenuto il 16 ottobre, quando ha colpito a morte la moglie.

Durante il processo per il Femminicidio di PatriziaRusso, il marito reo-confesso GiovanniSalamone ha dichiarato di aver agito perché “posseduto”: “Ero armato dal dio del male”, ha dichiarato davanti alla Corte d’Assise di Alessandria. Il 61enne lo scorso 16 ottobre, ore 5.30, ha colpito a morte la moglie PatriziaRusso, con più fendenti di coltello.Salamone si trova nel carcere genovese di Marassi dopo che, lo scorso 18 ottobre, ha tentato il suicidio nella Casa circondariale ‘Cantiello e Gaeta’ di Alessandria. A quanto emerso, all’epoca dei fatti l’imputato sarebbe stato colpito da un forte stato depressivo, dalla preoccupazione per le cartelle esattoriali e per un processo a suo carico con l’accusa di ricettazione, da cui però – ha sottolineato il legale difensore Elisabetta Angeleri – è poi stato assolto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Patrizia Russo, il marito Giovanni Salamone in Aula sostiene: “Ero posseduto”

