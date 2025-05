Fede Cinque Stelle | Prima il programma candidato sia garante

Il Movimento Cinque Stelle, "Dipende da Noi" e Rifondazione Comunista si uniscono per promuovere una nuova alleanza progressista, focalizzandosi su sanità e servizi socio-sanitari. Giorgio Fede, deputato M5S e coordinatore regionale, sottolinea l'importanza di un programma condiviso che possa garantire impegni concreti per il bene della comunità. Un'opportunità per il cambiamento.

Movimento CinqueStelle, "Dipende da Noi" e Rifondazione comunista allo stesso tavolo: stesse richieste "a tutti i partiti dell'alleanza progressista", incontri pubblici organizzati insieme su sanità e servizi socio-sanitari. Giorgio Fede, deputato M5s e coordinatore regionale, non è che state iniziando una campagna elettorale parallela?"Guardi, noi siamo convintamente consapevoli che la ricerca dell'unità del centrosinistra è una condizione necessaria, ma attenzione, i marchigiani non cercano un nuovo leader. Certo, sarà un passaggio indispensabile, ma Prima servono delle proposte di cambiamento e di discontinuità per il governo della Regione, altrimenti il giorno dopo le elezioni saremo daccapo".Quindi?"Quindi, e lo ripeterò fino a risultare stucchevole, definiamo un programma comune per una coalizione in cui tutti stiano in modo confortevole, mettiamoci una firma e poi individuiamo un candidato che di quel programma sia garante.

