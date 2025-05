FC 25 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

EA Sports FC 25 si rinnova con il Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush! Ogni settimana avrai l'opportunità di affrontare sfide avvincenti e guadagnare premi esclusivi. Scopriamo insieme come completare queste missioni e ottenere i bonus Rush con i tuoi compagni di squadra! Preparati a mettere alla prova le tue abilità e a divertirti!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: PuntiRush . Questo obiettivo si rinnova ogni settimana!Nuovo Obiettivo Live: PuntiRushCompleta i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere PuntiRush!Numero di incarichi da completare: 5Premi finale: 1x 86+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Inizio 13 maggio – Scadenza: 20 maggio 1 – 2.500 PuntiRushOttieni 2.500 PuntiRush questa settimana.Premio: 1x 82+ x7 Rare Gold Player Pack Non scambiab.2 – 10.000 PuntiRushOttieni 10.000 PuntiRush questa settimana.Premio: 1x 83+ x5 Rare Gold Player Pack Non scambiab.3 – 35.000 PuntiRushOttieni 35.000 PuntiRush questa settimana. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush

