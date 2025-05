FC 25 Showdown per la finale di FA Cup Crystal Palace vs Man City

Preparati per un emozionante showdown nella finale di FA Cup tra Crystal Palace e Manchester City in EA Sports FC 25! In questo articolo, esploreremo le nuove SBC e come completare entrambe le sfide. Non perdere l'appuntamento con El Clásico tra Barcellona e Real Madrid il 17 maggio! Inoltre, scopri come ordinare la nuova PlayStation 5 Pro su Amazon.

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) Showdown di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare entrambe le sfide.El Clásico tra Bacellona e Real Madrid si gioca sabato 17 maggio alle 17.30ordina ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBC Adam WhartonNumero sfide: 3Premio: 1x Showdown Adam Wharton Non scambiab.Scadenza: 17 maggio InghilterraPremio: 1x Gold PackInghilterra: Min 1 gioc.Valutazione squadra: min 85Premier LeaguePremio: 1x Small Gold Players PackPremier League: Min 1 gioc.Valutazione squadra: min 86Forma smagliantePremio: 1x Premium Gold PackTOTSTOTW: min 1 giocatoreValutazione squadra: min 86SBC Rico LewisNumero sfide: 3Premio: 1x Showdown Arda GülerNon scambiab. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Showdown per la finale di FA Cup Crystal Palace vs Man. City

