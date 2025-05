Fátima e Batalha | Il trionfo della Fede e della Vittoria

Nel cuore del Portogallo, Fátima e Batalha rappresentano i luoghi dove la fede si manifesta in trionfi storici e spirituali. Queste mete emblematiche offrono occasioni uniche per "chiedere grazie" e "rendere grazie", riflettendo l’intenso legame tra il popolo portoghese e la propria storia di fede e vittoria.

Le mete in Portogallo dove "chiedere grazie" e "rendere grazie"Nel centro del Portogallo, "Fede" e "Vittoria" sono strettamente interconnesse tra loro. La storia e la geografia di questa regione raccontano quanto l'identità stessa del popolo portoghese sia fortemente legate ad esse. Ricorrere alla Fede per invocare protezione ed ottenere una Vittoria in battaglia, ma anche evocare la celebrazione di una Vittoria per consolidare la Fede. Risorsa una, e, aspirazione l'altra, "Fede" e "Vittoria" hanno in comune il verbo "celebrare" e anche l'accezione di forza, sostegno, solidità come la pietra; ed è con la pietra che si materializzano entrambi i valori, attraverso la costruzione, nei secoli, di due complessi monumentali, che costituiscono anche due tappe fondamentali della scoperta turistica di questa regione.