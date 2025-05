Farò il possibile per vedere Putin La promessa di Zelensky | Trump manda Rubio

Volodymyr Zelensky si prepara a un importante incontro in Turchia, dove farà "tutto il possibile" per incontrare Vladimir Putin. In attesa del faccia a faccia, il presidente ucraino incontrerà anche Recep Tayyip Erdogan. Nel frattempo, Donald Trump ha inviato Marco Rubio per seguire da vicino la situazione. Un passo cruciale per il futuro della diplomazia internazionale.

Volodymyr Zelensky l'ha ripetuto: lui giovedì in Turchia ci sarà e aspetterà l'arrivo di Vladimir Putin per un faccia a faccia. Farà "tutto il possibile" perché l'incontro avvenga: aspetterà ad Ankara dove incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ma se Putin dovesse decidere di presentarsi a Istanbul, si sposterà con Erdogan nella città sul Bosforo. "Se Putin non arriva e continua a giocare", però, "sarà la prova definitiva che non vuole porre fine alla guerra", ha detto il presidente ucraino parlando con i giornalisti a Kiev. L'idea di colloqui diretti Russia-Ucraina era stata offerta nel fine settimana da Mosca, rilanciando sulla proposta di 30 giorni di cessate il fuoco avanzata dai leader europei, pena sanzioni. Ma Zelensky aveva alzato la posta chiedendo un incontro direttamente ai vertici, con Putin. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Farò il possibile per vedere Putin". La promessa di Zelensky: Trump manda Rubio

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.