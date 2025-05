Fare impresa FederlegnoArredo celebra 80 anni di storia

Federlegnoarredo celebra 80 anni di storia con un evento speciale a Venezia, dal 22 al 24 maggio, sull'isola di San Servolo. Tre giorni dedicati a imprenditori e pubblico per riflettere sul passato e proiettarsi nel futuro di una delle filiere fondamentali del Made in Italy, con importanti interventi dal presidente Feltrin.

