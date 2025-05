Fare degli Speyer una zona rossa ridarebbe sicurezza

La Lega ha organizzato ieri un ‘presidio per la sicurezza’ ai Giardini Speyer (foto Corelli). Presenti il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e i candidati al consiglio comunale Elena Marin e Luca Cacciatore, lista Lega, Popolo della Famiglia - Ancisi Sindaco. "Siamo convinti - affermano gli organizzatori dell’evento - che l’istituzione di una ‘zonarossa’ anche momentanea nell’Isola di San Giovanni possa essere la strada per contrastare spaccio, degrado, violenze. Ripristinare la sicurezza è un obbligo per l’amministrazione soprattutto per restituire alla città aree altrimenti vietate agli abitanti. Dove c’è sicurezza c’è libertà ma le giunte di sinistra di Ravenna sembrano non capirlo". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Fare degli Speyer una zona rossa ridarebbe sicurezza"

