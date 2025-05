farai la stessa fine di saman condannati i genitori di una 21enne

"Farai la stessa fine di Saman": con queste parole, il padre ha minacciato la figlia di 21 anni, spingendola a sposare un cugino. Le storie di Saman e della giovane di Novellara si intrecciano, rivelando una tragica realtà di pressioni familiari e culturalmente radicate. Ma il loro destino, pur simile, assume direzioni drammaticamente diverse.

"Farai la stessafine di Saman": il padre avrebbe prospettato questo terribile destino alla figlia, se non avesse accettato di sposare un cugino connazionale. Sono più di uno gli aspetti che accomunano le vicende delle due giovani pakistane, entrambe di Novellara, ma a differenziarle è il finale. Saman Abbas, a 18 anni, fu uccisa e sepolta sotto terra nella notte fra il 30 aprile e il primo maggio 2021: in secondo grado di giudizio genitori, zio e due cugini sono stati Condannati all'ergastolo. Per l'altra, invece, si è accesa la speranza: ora è accolta in una comunità protetta.Il pubblico ministero Giulia Galfano, titolare del fascicolo a carico dei genitori della ragazza che oggi ha 21 anni, ha formulato per il padre le accuse di costrizione al matrimonio - contratto il 28 novembre 2021 quando lei aveva 18 anni, tramite una telefonata via internet - e di maltrattamenti aggravati alla figlia, quest'ultimo reato di cui deve rispondere anche la matrigna 38enne.