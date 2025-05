far west a rapolano marito e moglie minacciati di morte vi tagliamo la gola

Siena, 13 maggio 2025 – "Un episodio che sembra uscito da un film western", commenta una donna che, insieme al marito, è stata aggredita e minacciata di morte a Rapolano. “Abbiamo sporto denuncia, ma vogliamo che la nostra storia venga conosciuta: simili violenze non possono essere ignorate”, aggiunge, richiamando l'attenzione su una realtà preoccupante.

Siena, 13 maggio 2025 – “Abbiamo sporto denuncia ma ci teniamo a rendere pubblica questa vicenda perché simili episodi non possono e non devono essere ignorati”, premette la donna. Che sarebbe stata aggredita, racconta, insieme al Marito in via Provinciale a Rapolano. In pieno giorno, intorno alle 16.30 di domenica. Restando contusa perché colpita da un blocco di travertino, tanto da doversi recare alle Scotte. Suo malgrado protagonista di un episodio che nella cittadina termale è già stato definito stile Far West.“Gesti e modi di fare incivili, non siamo più sicuri”, dice una donna che, venendo da Siena, si è trovata in fila con l’auto. “Scorgevo una macchina bianca messa di traverso, ho pensato che fosse un incidente”, le sue parole. Prima di trovarsi di fronte a una scena che lei stessa stentava a decifrare. 🔗Leggi su Lanazione.it