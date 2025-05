Far sesso con una prostituta è molto più sano che frequentare un Forum Incel di gente furiosa con le donne | lo rivela la modella di OnlyFans Cami Strella

Cami Strella, nota modella di OnlyFans, esprime il suo sconcerto per l'impatto negativo dei forum incel sugli adolescenti, sottolineando che fare sesso con una prostituta è una scelta più sana. Nella sua analisi della serie Netflix “Adolescence”, evidenzia come queste comunità alimentino frustrazioni e rancori nei confronti delle donne, contribuendo a dinamiche tossiche.

La star di OnlyFansCamiStrella è rimasta profondamente turbata dalla visione della serie tv Netflix "Adolescence", dove si parla dell'impatto che i ForumIncel hanno su alcuni adolescenti e su molti uomini. Una comunità composta da persone che si sentono discriminati dalle donne. CamiStrella si propone, quindi, di far sesso con uomini vergini per far sì che possano ricordare una "prima volta fantastica. Questo potrebbe essere un modo per evitare che si iscrivano a questi Forum"."Considero questo un servizio pubblico . ha detto la modella a Jam Press -. Voglio aiutare chi non ha mai fatto sesso prima a evitare di imboccare una brutta strada. Quello che posso dire e che mi sembra evidente è che le persone hanno un disperato bisogno di connessione. Ma viviamo in un mondo che offre gratificazione immediata attraverso cose come le app di incontri, senza offrire un legame più profondo".