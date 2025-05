Fantastica Paolini è in semifinale a Roma | rimonta Shnaider e vince al terzo set

Jasmine Paolini conquista una storica semifinale agli Internazionali d'Italia, superando Diana Shnaider in una thrilling rimonta. Dopo aver eliminato Naomi Osaka, la tennista di Prato si impone al terzo set con il punteggio di 6-7 (1), 6-4, 6-2. Ora attende la vincente della sfida tra Stearns e Svitolina, pronta a lottare per un posto in finale.

Dopo aver fatto fuori Osaka, Jasmine Paolini batte anche Diana Shnaider e vola per la prima volta in semifinale agli Internazionali d’Italia, dove sfiderà la vincente di Stearns-Svitolina. Per eliminare la numero 11 del ranking, con il punteggio di con il punteggio di 6-7 (1), 6-4, 6-2, sono servite 2 ore e 25 minuti di gioco in cui si l’azzurra ha compiuto una grande rimonta.Paolini parte bene prendendosi due break e portando il parziale sul 4-0 a suo favore. Poi, però, si deconcentra e permette a Shnaider di emergere, arrivando in un primo momento sul 5-4 e poi realizzando il controbreak nel momento più delicato. Il tie-break ha quindi visto la russa predominare senza discussioni. Nel secondo set si è però ribaltata la situazione. La russa ha giocato decisamente sotto tono. Jasmine Paolini, come uno squalo, ha sentito l’odore del sangue e ne ha approfittato per rimettersi in carreggiata: ha trovato le forze per reagire alla vicina eliminazione e ha completato una Fantasticarimonta. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fantastica Paolini, è in semifinale a Roma: rimonta Shnaider e vince al terzo set

