Famiglia scappata dal ristorante si va viva e salda il conto | Ho scatenato inferno social e mi hanno pagato

Dopo un acceso dibattito su social media, la famiglia che aveva lasciato un ristorante di Bari senza pagare il conto di 213 euro ha deciso di farsi viva. Rispondendo alla denuncia del ristoratore, hanno saldato il debito, versando addirittura 215 euro. Un episodio che dimostra come i social possano influenzare comportamenti e responsabilità.

Dopo la bufera social seguita al video denuncia del ristoratore, il gruppo con bimbi scappato senza pagare il conto da 213 euro in un ristorante di Bari si è fatto vivo saldando il conto. “Ho scatenato l’inferno con questi benedetti o maledetti social e mi hanno contattato pagando 215 invece dei 213 dello scontrino” ha rivelato Tommy Tedone. 🔗Leggi su Fanpage.it

