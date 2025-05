Falsi documenti per la cittadinanza italiana 22mila euro a pratica | arrestati dipendenti comunali

Otto dipendenti comunali sono stati arrestati per aver truffato lo Stato, offrendo falsi documenti per ottenere la cittadinanza italiana a cittadini brasiliani. Con un costo di 22mila euro a pratica, la rete illegale operava tra Orta di Atella e Frattaminore, mettendo a rischio l'integrità del sistema di immigrazione italiano. Continua a leggere per i dettagli.

Misura cautelare per otto persone tra Orta di Atella (Caserta) e Frattaminore (Napoli): avrebbero fatto ottenere la cittadinanzaitaliana a brasiliani con documentiFalsi. 🔗Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, false residenze a brasiliani: risultavano residenti per ottenere la cittadinanza, 8 arresti - Forniti falsi timbri ed effigi dello Stato, utilizzati per falsificare passaporti e dichiarazioni di presenza, nonché certificazioni estere attestanti presunte ascendenze da avi italiani ... 🔗msn.com

Cittadinanza italiana, vi sembra normale aspettare 20 anni per averla? - In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, l'attivista Pegah Moshir Pour racconta le difficoltà e gli ostacoli che tante persone che vivono in Italia da anni incontrano per ottenere la cittadinanza ... 🔗wired.it

Cittadinanza italiana - La cittadinanza italiana è il rapporto tra individuo e Stato con il quale vengono riconosciuti al cittadino diritti civili e politici pieni. In Italia la legge che regola la cittadinanza è la n. 91 ... 🔗money.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Fabbrica di documenti falsi smascherata da Luca Abete a Striscia La Notizia

Napoli - Stampano documenti falsi da rivendere a clandestini e migranti per viaggiare verso altri paesi europei dopo lo sbarco in Italia.