False residenze per la cittadinanza | Comune valuta provvedimenti disciplinari per i dipendenti arrestati

Il Comune di Orta di Atella sta valutando provvedimenti disciplinari per tre dipendenti coinvolti in un'inchiesta su false residenze per la cittadinanza. Oltre ai provvedimenti già disposti dall’autorità giudiziaria, il caso ha spinto l'ente a intervenire per garantire la legalità e la correttezza all'interno dei propri uffici.

Non solo i provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria, con una dipendente dell’Ufficio Anagrafe e due agenti della municipale di Orta di Atella finiti ai domiciliari. Il Comune, infatti, ha attivato anche l’ufficio competente per l’adozione di eventuali provvedimentidisciplinari.Lo. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - False residenze per la cittadinanza: Comune valuta provvedimenti disciplinari per i dipendenti arrestati

Ne parlano su altre fonti

False residenze per la cittadinanza, 8 arresti tra Frattaminore e Orta - Nell'ambito della stessa inchiesta era già stati coinvolti alcuni dipendenti del Comune di Villaricca. Viene in pratica attestata la discendenza, da parte di cittadini brasiliani, da antenati italiani ... 🔗internapoli.it

Napoli, false residenze a brasiliani: risultavano residenti per ottenere la cittadinanza, 8 arresti - Forniti falsi timbri ed effigi dello Stato, utilizzati per falsificare passaporti e dichiarazioni di presenza, nonché certificazioni estere attestanti presunte ascendenze da avi italiani ... 🔗msn.com

False residenze per ottenere la cittadinanza, otto misure cautelari - Una vasta inchiesta condotta dalla polizia metropolitana di Napoli, sotto il coordinamento della procura di Napoli Nord, ha portato alla luce un articolato sistema di falsificazione volto a ottenere i ... 🔗ilroma.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stampante 3D alimentare: può diventare un elettrodomestico di uso comune?

Immaginate di portare a tavola un dolce o un antipasto dal design un po' insolito, ma perfetto in ogni dettaglio.