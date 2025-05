Fallout Serie TV Amazon celebra il rinnovo della terza stagione

La serie TV "Fallout" di Amazon festeggia il rinnovo per la terza stagione, annunciato durante l'Upfront annuale di Prime Video. Questo avviene in attesa della seconda stagione, in arrivo a dicembre 2025, promettendo ulteriori avventure nel mondo post-apocalittico. La produzione è curata da Kilter Films, con Jonathan Nolan al timone.

Ieri, durante l’Upfront annuale di Amazon, Prime Video ha annunciato il rinnovodella sua acclamata Serie di successo globale Fallout per una terzastagione. La notizia anticipa l’attesissima seconda stagione, prevista in uscita a dicembre 2025. Fallout è prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer. Anche Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, oltre che creatori e showrunner dellaSerie. Ad oggi, la prima stagione di Fallout ha totalizzato oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, attestandosi tra i tre titoli più visti di sempre sul servizio.Durante l’Upfront, gli attori Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins sono saliti sul palco del Beacon Theater di New York per annunciare il debutto della seconda stagione a dicembre. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Fallout Serie TV, Amazon celebra il rinnovo della terza stagione

