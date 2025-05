Fallout Prime Video rinnova la serie per la stagione 3 e svela il mese di uscita della seconda

Buone notizie per i fan di Fallout: Prime Video rinnova la serie per la terza stagione e svela che la seconda uscirà a dicembre. Dopo il grande successo della prima stagione, l'attesa cresce per il nuovo capitolo ispirato all'amata saga videoludica. Preparati a ulteriori avventure nel post-apocalittico mondo di Fallout!

Buone notizie per i fan di Fallout, la serie tv PrimeVideo tratto dall'omonima serie di Videogiochi. La piattaforma streaming di Amazon, infatti, ha confermato la serie per la terza stagione, quando ancora deve uscire la seconda. E a proposito di Fallout 2, è stato rivelato che sarà dicembre il. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Fallout, Prime Video rinnova la serie per la stagione 3 e svela il mese di uscita della seconda

Altre fonti ne stanno dando notizia

Prime Video rinnova Fallout per una terza stagione: in arrivo la stagione 2 a dicembre 2025 - Ieri, durante l’annuale Upfront di Amazon al Beacon Theater di New York, Prime Video ha annunciato ufficialmente il rinnovo della sua acclamata serie Fallout per una terza stagione, anticipando l’atte ... 🔗projectnerd.it

Fallout rinnovata per una terza stagione - Quando esce Fallout 3 stagione: uscita, la trama e il cast. Anticipazioni, spoiler, trailer della terza stagione della serie Prime Video. 🔗tvserial.it

Fallout: la serie TV di Prime Video è stata rinnovata per la terza stagione, la seconda uscirà a dicembre - Amazon ha annunciato che la seconda stagione di Fallout, la serie TV tratta dalla serie di videogiochi omonima di Bethesda, debutterà a dicembre. Lo ha rivelato Variety, confermando che i nuovi episod ... 🔗it.ign.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fallout 76 l?alba d?acciaio arriva il DLC gratuito

Bethesda News: Fallout 76 l?alba d?acciaio arriva il 1 dicembre. Guarda il nuovo trailer di giocoL?Appalachia ? pronta ad accogliere la Confraternita con Alba d?acciaio, il nuovo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Fallout 76 in arrivo il 1 dicembre.