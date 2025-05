Fallout è stata rinnovata per una terza stagione

La serie post-apocalittica Fallout, ispirata alla celebre saga videoludica, ha ricevuto il rinnovo per una terza stagione da Amazon, in occasione del lancio della seconda. Il progetto, prodotto da MGM Studios e Kilter Films, continua a suscitare attesa e curiosità tra i fan, promettendo nuove avventure in un mondo devastato.

Fallout è statarinnovata per una terzastagioneIn vista della première della seconda stagione, Amazon ha rinnovato per una terzastagione la serie post-apocalittica Fallout, basata sulla serie di videogiochi. La seconda stagione della serie di Amazon MGM Studios e Kilter Films, stando a quanto riportato, dovrebbe debuttare nel dicembre 2025. Il rinnovo e la première della seconda stagione sono stati annunciati lunedì durante la presentazione degli upfront di Prime Video, con la presenza sul palco del Beacon Theater di New York degli attori Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins.La nuova stagione riprenderà dopo l’epico finale della stagione 1, accompagnando gli spettatori in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas. La seconda stagione sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. 🔗Leggi su Cinefilos.it