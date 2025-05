Fallout | ci sarà la terza stagione! Prime Video rinnova ufficialmente la serie!

Prime Video ha ufficialmente rinnovato la serie di successo globale **Fallout** per una terza stagione, accrescendo ulteriormente l'attesa per la seconda stagione in arrivo a dicembre 2025. Prodotta da Kilter Films e con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer, la serie continua a conquistare il pubblico con il suo affascinante universo post-apocalittico.

PrimeVideo ha annunciato il rinnovo della sua acclamata serie di successo globale Fallout per una terzastagione. La notizia anticipa l’attesissima seconda stagione, prevista in uscita a dicembre 2025. Fallout è prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer. Anche Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, oltre che creatori e showrunner della serie. Ad oggi, la prima stagione di Fallout ha totalizzato oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, attestandosi tra i tre titoli più visti di sempre sul servizio. Durante l’Upfront, gli attori Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins sono saliti sul palco del Beacon Theater di New York per annunciare il debutto della seconda stagione a dicembre. La nuova stagione ripartirà dall’epico finale della prima e condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave, fino alla città post-apocalittica di New Vegas. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Fallout: ci sarà la terza stagione! Prime Video rinnova ufficialmente la serie!

Potrebbe interessarti su Zazoom

Svelato il trailer della terza stagione di Hanna, dal 24 novembre su Prime Video

La terza e ultima stagione di HANNA sarà disponibile a partiredal 24 novembre su Prime VideoLa terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna, interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina.