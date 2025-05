Fallout 2 svelato il periodo di uscita della nuova stagione

Prime Video ha finalmente svelato la tanto attesa data di uscita della seconda stagione di Fallout 2. Dopo il clamoroso successo della prima stagione, la piattaforma di streaming ha ufficializzato il mese in cui i fan potranno tornare nel mondo post-apocalittico ispirato ai celebri videogame. Preparati a nuove avventure e sorprese!

Prime Video ha rivelato il mese in cui uscirà Fallout 2. Dopo il grande e immediato successo della prima stagionedella serie tv ispirata agli omonimi videogame, Prime Video aveva subito annunciato ufficialmente il rinnovo per la seconda stagione.

