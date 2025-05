Fallout 2 arriva a dicembre 2025 e non è l' unica buona notizia sulla serie!

"Fallout 2" segna il suo atteso ritorno a dicembre 2025, portando con sé entusiasta novità sulla serie. Situato a meno di 300 miglia a nord-est di Los Angeles, il nuovo scenario promette un'esperienza diversa da New Vegas. Dopo l'episodio finale della serie Amazon, l'atmosfera tra roulette e melodie come "Jingle Bells" ci aspetta.

Dista meno di 300 miglia a nord-est da Los Angeles. Può forse esserci un posto diverso da New Vegas per l'ambientazione di Fallout 2? Dopo l'episodio finale della nuova serie Amazon, questa meta è una certezza. Ci ritroveremo tra palline che corrono sulla roulette e un sottofondo di brani come Jingle Jangle Jingle, in cui tintinnano speroni lucenti da cowboy.L'indizio è chiaro. Nelle ultimissime immagini della prima stagione, il soprintendente Hank interpretato da Kyle MacLachlan svetta sull'oasi dell'edonismo del Nevada dall'alto di una duna di sabbia, mentre un minaccioso crescendo di archi ci suggerisce che in essa c'è tutto ciò che dobbiamo sapere. La nostra storia è appena iniziata e il prossimo capitolo sarà nella terra desolata del Mojave.Quando uscirà la seconda stagione di FalloutPensavamo a un 2026, invece, per nostra gioia e fortuna, la serie tornerà a dicembre del 2025! Nel frattempo, possiamo documentarci di più giocando per la prima volta (o rigiocando) la saga e ripassando gli 8 attuali episodi dello show. 🔗Leggi su Gqitalia.it