Fairway Club la nuova campagna Gutteridge SS25

Al via Fairway Club, la nuova campagna Gutteridge Primavera Estate 2025. Un viaggio estetico all’interno di un esclusivo golf club, dove l’eleganza sportiva si armonizza con la tradizione sartoriale. Qui, lo stile e la libertà del tempo libero si uniscono, dando vita a una collezione raffinata e contemporanea, perfetta per ogni occasione.

Al via FairwayClub, la nuovacampagnaGutteridge Primavera Estate 2025: un viaggio estetico che prende vita tra i paesaggi curati di un esclusivo golf Club, dove lo stile incontra la libertà del tempo libero e la tradizione sartoriale si fonde con un’eleganza sportiva e contemporanea. Protagonista è uno stile autentico e contemporaneo, che unisce tradizione sartoriale e attitudine casual, espresso attraverso capi iconici della stagione, linee pulite e una palette naturale che raccontano l’essenza del gentleman moderno: impeccabile, ma mai rigido.Al centro della collezione, la polo: più di una semplice maglia, è l’equilibrio tra comfort e raffinatezza. Reinterpretato da Gutteridge con un’attenzione sartoriale e un’attitudine moderna: più di una semplice maglia, incarna un nuovo equilibrio tra formalità e comfort, pensata per accompagnare l’uomo in ogni momento della giornata. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fairway Club, la nuova campagna Gutteridge SS25

