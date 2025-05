Fabrizio Romano conferma i colloqui dell’Arsenal dopo l’accordo Martin Zubimendi

Fabrizio Romano ha confermato che l'Arsenal è in trattative avanzate per il trasferimento di Martin Zubimendi. Il giovane centrocampista sarà la prima firma della finestra estiva, con l'accordo già in fase di finalizzazione. La sua esperienza e il talento lo rendono un obiettivo ambizioso per rinforzare la squadra londinese.

Sito inglese:MartinZubimendi sarà la prima firma della finestra di trasferimento estiva nell’Arsenal.l’accordo è già in atto. Sto solo aspettando di firmare tutti i documenti, con le formalità dell’accordo che si svolgono alla fine della stagione.Perché? Perché MartinZubimendi è uno dei migliori professionisti e un grande fan di Real Sociedad. Vuole rispettare il club fino alla fine, quindi non firmerà nulla prima. Ma verbalmente, tutto è concordato tra i club Real Sociedad e l’Arsenal.Quanto pagherà l’Arsenal per MartinZubimendi?(Foto di Juan Manuel Serrano ArceGetty Images)L’Arsenal pagherà l’importo della clausola di rilascio (€ 60 milioni £50.4m) con un accordo stipulato con Real Sociedad per questo.Quindi, tutto sarà a posto nelle prossime settimane. Zubimendi sarà la prima firma per l’Arsenal sotto il nuovo regista, Andrea Berta. 🔗Leggi su Justcalcio.com

Se ne parla anche su altri siti

Arriva gratis al Napoli, Fabrizio Romano conferma: “Trattativa avanzata” - La conferma arriva direttamente da Fabrizio Romano, il Napoli lavora per il nuovo attaccante: colpo a costo zero De Bruyne, ma non solo. Il Napoli lavora sugli svincolati. E tra i colpi principali da ... 🔗informazione.it

Maresca-Chelsea, la “conferma” di Romano - Il noto esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, “conferma” l’interesse del Chelsea per il tecnico del Leicester Enzo Maresca e aggiunge che quest’ultimo sarebbe “aperto” ad ascoltare ... 🔗calciostyle.it

Fabrizio Romano conferma: “La Fiorentina attiverà il rinnovo di De Gea, contratto esteso fino al 2026” - L'articolo Fabrizio Romano conferma: “La Fiorentina attiverà il rinnovo di De Gea, contratto esteso fino al 2026” sembra essere il primo su Labaro Viola. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caso Fabrizio Corona : Rischio di emulazione tra i giovani, un video che incita all’autolesionismo

Fabrizio Corona si è tagliato e si è mostrato insanguinato su Instagram per non tornare in carcere, dicendo che così si combattono le ingiustizie.