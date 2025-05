Fabrizio D' Alisera Quartet in concerto al Charity Café

Il Fabrizio D'Alisera Quartet si esibisce al Charity Café, promettendo una serata di musica intensa e coinvolgente. Il sassofonista, con all'attivo tre album come band leader e collaborazioni con artisti di rilievo, continuerà a stupire il pubblico con il suo talento e la sua creatività. Non mancate questa straordinaria esperienza musicale!

Fabrizio D'Alisera, sassofonista, ha inciso 3 album da band leader e compositore: "Mr.Jobhopper" (2012 Alfa music), "Crossthing" (2013 Alfamusic) insieme al famoso tenorista Max Ionata e "Trisonic" (2019 Filibusta Records). Ha vinto nel 2004 una borsa di studio per il prestigioso Berklee College. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Fabrizio D'Alisera Quartet in concerto al Charity Café

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fabrizio D'Alisera Quartet in concerto al Charity Café - Fabrizio D'Alisera, sassofonista, ha inciso 3 album da band leader e compositore: "Mr.Jobhopper" (2012 Alfa music), "Crossthing" (2013 Alfamusic) insieme al famoso tenorista Max Ionata e "Trisonic" (2 ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caso Fabrizio Corona : Rischio di emulazione tra i giovani, un video che incita all’autolesionismo

Fabrizio Corona si è tagliato e si è mostrato insanguinato su Instagram per non tornare in carcere, dicendo che così si combattono le ingiustizie.