Fabrizio Corona allo Zen | Vi spiego perchè a 17 anni hanno le pistole

Fabrizio Corona torna allo Zen per un'inedita puntata di "Falsissimo", visibile su YouTube dal 12 maggio. In questa intervista provocatoria, l'ex paparazzo affronta il tema scottante della violenza giovanile, spiegando perché tanti ragazzi di soli 17 anni si trovano armati. Un incontro che offre spunti di riflessione sul disagio giovanile e le sue cause.

Da lunedì 12 maggio è visibile su Youtube la puntata speciale di “Falsissimo” che ha visto approdare FabrizioCorona a . FabrizioCoronaallo Zen: “Vi spiegoperchè a 17 annihanno le pistole” su Perizona.it 🔗Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Fabrizio Corona allo Zen: “Vi spiego perchè a 17 anni hanno le pistole”

